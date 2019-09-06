"سيلفي".. أحدث صور للفنانة مريم حسن

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- الخليج 365:

نشرت الفنانة مريم حسن، عبر حسابها الشخصي على إنستجرام، صورا التقطتها أمام المرآة بطريقة السيلفي، في أحدث جلسة تصوير لها.

وارتدت الفنانة مريم حسن ملابس كاجوال، ونالت الجلسة إعجاب متابعي ومحبي مريم.

وشاركت مريم حسن في مسلسلي "أبو جبل" و"قمر هادي" ضمن السباق الرمضاني الماضي.