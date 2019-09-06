مقدرش أخون "ولاد رزق".. صورة طريفة من كواليس الفيلم

محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة - الخليج 365: نشر الفنان أحمد داود، عبر حسابه الشخصي بموقع "إنستجرام"صورة طريفة من كواليس فيلمه "ولاد رزق 2"، وجمعت الصورة بينه وبين المخرج طارق العريان والسيناريست صلاح الجهيني. وكتب داود: "مقدرش أخون ولاد رزق يا أستاذ طارق (في إشارة للمخرج طارق العريان)، من كواليس تصوير فيلم ولاد رزق 2". الفيلم بطولة أحمد عز، عمرو يوسف، أحمد الفيشاوي، خالد الصاوي، محمد ممدوح، أحمد داوود، كريم قاسم، ومن تأليف صلاح الجهيني، وإخراج طارق العريان.

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