حسين الجسمي يطلق أحدث أغنياته «على الغدير».. فيديو

رنا صلاح الدين - القاهرة - متابعات الخليج 365

أطلق النجم والمطرب الإماراتى حسين الجسمى، أغنية جديدة تحمل اسم “على الغدير”، عبر قناته الخاصة عبر موقع الفيديوهات “يوتيوب”، وهى من كلمات بدر بن عبد المحسن، ألحان راكان، توزيع عصام الشرايطي، مكس وماستر جاسم محمد.

واحتفل حسين الجسمى بعيد ميلاده مع جمهوره، خلال الحفل الذى على مسرح عكاظ بالمملكة العربية السعودية ضمن فعاليات موسم الطائف الذي تنظمه الهيئة العامة للسياحة والتراث الوطني.

وكانت آخر أعمال المطرب الإماراتى حسين الجسمى أغنية “مهم جدًا” وحقق من خلالها نجاحًا كبيرًا، والأغنية من كلمات الشاعر أحمد الصانع، وألحان ورؤية موسيقية لحسين الجسمى، وتوزيع ومكساج حسام كمال.

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وعلى جانب أخر، فوجئ الفنان الإماراتي حسين الجسمي خلال إحيائه حفله الغنائي في “موسم الطائف” بالسعودية، مؤخرا، باحتفال جمهور الحفل بعيد ميلاده الأربعين.

الفنان الإماراتي نشر مقطع فيديو من الاحتفال، على حسابه الخاص على موقع “انستجرام”، والتي ظهر فيها جمهوره وهم يغنون له أغنية عيد الميلاد.

الجسمي عبر عن سعادته الشديدة بهذه المفاجأة ، بقوله: “الشعور متبادل ومحبتكم محلها القلب.. أسعدني جدا تهنئتكم العفوية في يوم ميلادي الـ 40”.