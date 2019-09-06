تطورات قضية المخرج خالد مرعي بعد اتهامه بتهريب مخدرات

رنا صلاح الدين - القاهرة - متابعات الخليج 365

تسلمت نيابة شرق القاهرة الكلية، تقرير المعمل الكيماوي للمخدرات التي تم ضبطها بحوزة خالد مرعي، مخرج فيلم “خيال مآتة”، في مطار القاهرة، وأثبت التقرير أن المضبوطات لمخدر الحشيش.

كان قاضي المعارضات فى محكمة النزهة، أمر بتجديد حبس المخرج السينمائي خالد مرعي 15 يومًا على ذمة التحقيق لاتهامه بمحاولة تهريب كمية كبيرة من الحشيش وبذور الماريجوانا بمطار القاهرة لدى إنهاء إجراءات وصوله قادما من العاصمة الهولندية أمستردام.

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وقالت مصادر جمركية بالمطار، إنه أثناء إنهاء إجراءات تفتيش الركاب القادمين على رحلة الطائرة المصرية القادمة من أمستردام، اشتبه أحمد سيد إبراهيم، رئيس القسم المشرف على صالة الوصول بمبنى الركاب رقم 3، في مخرج سينمائي، وكلف كلا من محمد نبيل إبراهيم، وعماد صلاح سالم، مأموري الجمرك، بتفتيش حقائب الراكب بدقة.

وأضافت المصادر أنه بفتح إحدى الحقائب التابعة للراكب عثر على كيس شفاف به قطعة من مخدر الحشيش في حقيبة يد صغيرة داخل إحدى حقائبه، وبالعرض على الدكتور ماجد موسي، مدير الجمرك، وطارق محمد محمود، مدير الإدارة الرابعة، أمرا بتفتيش جميع حقائب الراكب، وعثر على كميات أخرى من مخدر الحشيش داخل 5 أكياس أخرى، و3 أكياس من مخدر الماريجوانا، وكارتين بهما 10 بذور من نفس المخدر والكاتالوج الخاص بزراعتها، وكذلك علبة بلاستيك بداخلها قطعة من فطر المشروم المخدر، وعبوتان من أوراق البفرة ومطحنة مخدرات داخل جيوب وأحذية الراكب بالحقائب.

وأمر طارق محمد مدير، الإدارة الرابعة، بتحرير محضر ضبط جمركي ضد الراكب بعد العرض على جمال عبد الفتاح، مدير عام جمارك مطار القاهرة الدولي، والذي أحال الراكب للنيابة المختصة لمباشرة التحقيق.