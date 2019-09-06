بعد اعتزالها الإعلام.. ريهام سعيد تستعد لعمل جديد

رنا صلاح الدين - القاهرة - متابعات الخليج 365

بعد اعتزالها العمل الإعلامي وإصدار قرار بحظر ظهورها إعلاميا، أعلنت الإعلامية المصرية ريهام سعيد استعدادها لعمل جديد.

الإعلامية المصرية كتبت، على حسابها الخاص على موقع “الفيس بوك”: “الصدمة انتهت، الآن أستعد لعمل جديد ومشروع جديد.. ترقبوا”.

ريهام لم تكشف عن المجال الذي تنوي أن تعمل به، أو أي تفاصيل عن مشروعها الجديد، لكنها أكدت من خلال هذا المنشور عدم رغبتها في العودة للإعلام من جديد.

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وكانت ريهام سعيد، قد أثارت جدلًا واسعًا بعد انتقادها أصحاب السمنة المفرطة خلال برنامجها “صبايا”، قائلة: “الناس التخينة ميتة، عبء على أهلها وعلى الدولة، وبيشوهوا المنظر”، مضيفة: “منظرك بيكون مش حلو وإنت بالعباية أو الجلابية ومش قادرة تمشي، بتفقدي جزء من أنوثتك”.

وأصدر المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام برئاسة الكاتب الصحفى مكرم محمد أحمد، الأربعاء 28 أغسطس، قرار بحظر ظهور الإعلامية المصرية ريهام سعيد على وسائل الإعلام المرئية و المسموعة والمقروءة والإلكترونية لمدة عام.

ومن جانبها، أعلنت ريهام سعيد قرارها باعتزال العمل الإعلامي والفني نهائيا، حيث قالت: “أنا بعتذر لكل الناس اللي زعلت مني عن سوء فهم لأني لم أقصد إني أهين أي حد، ومش بعتذر عشان أرجع للشاشة تاني، أنا خلاص مش هشتغل في الإعلام تاني ولا التمثيل تاني، لأن أخطر حاجة الضغط، وأنا بقالي ١٦ سنة مضغوطة”.