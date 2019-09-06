رانيا محمود ياسين تشتبك مع الفانز.. صور

رنا صلاح الدين - القاهرة - متابعات الخليج 365

شاركت الفنانة المصرية رانيا محمود ياسين، متابعيها بصورة لها عبر صفحتها الشخصية بموقع إنستجرام، ولكن الصورة وضعتها في موقف محرج مع بعض متابعيها بسبب التعليقات التي استفزتها وردت عليها.

رانيا ياسين، لم تتمالك نفسها وردت على متابعة لها بسبب تعليق جاء فيه: “ما أدري كيف زوجك متحملك.. الله يعينه”. لتنفعل رانيا عليها قائلة: “وأنت متحملة نفسك إزاي طيب.. اتهزقي شوية كده وكل يوم من أكاونت وأنا مش بزهق على فكرة.. اتشتمي كل شوية يا عديمة الدم يا مهزقة”.

Advertisements

وطالب البعض رانيا بتقبل الآراء المختلفة، لأنه ليس من المنطقي أن يحبها الجميع، وكتبت متابعة: “هو المفروض إن الكل يمدح فيكي ولما واحدة تدخل تشتم أو تستفزك تردي عليها وتشتميها ده عادي يعني! مش لازم كل الناس تحبك على فكرة ومش لازم كل الناس تشوفك بتمثلي كويس وإن دمك خفيف”.

رانيا ياسين ردت عليها قائلة: “لا مش لازم بس مش لازم أتشتم ولا أنت شايفة إني أتشتم عادي.. دي صفحتي الخاصة زي بيتي.. حد يدخل بيتك يشتمك؟ يبقى الأفضل ما يدخلش أصلا”.

يذكر أن رانيا محمود ياسين شاركت مؤخرًا، في بطولة فيلم “قهوة بورصة مصر”، وهو من بطولة مصطفى قمر، محمد ‏لطفي.