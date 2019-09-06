نيللي كريم بالمايوه وتتعرض للسخرية.. شاهد

رنا صلاح الدين - القاهرة - هويدا أبوسمك

من أمام شاطئ الجونة، كشفت الفنانة المصرية نيللي كريم عن صورة جديدة لها عبر حسابها الشخصي على موقع «أنستجرام».

نيللي ظهرت في الصورة وهي ترتدي مايوه، وكشفت اللقطة عن ظهرها العاري، وكتبت معلقة: «بحر سباحة البحر الاحمر الجونة».

الصورة أثارت سخرية الجمهور بسبب الحروق التي بدت واضحة على بشرة نيللي كريم، ولم تحاول الفنانة إخفائها، فبدت سمراء.

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نيللي كريم حققت نجاحا كبيرا بعد عرض الجزء الثاني من فيلم «الفيل الأزرق»، في موسم عيد الأضحى.

نيللي كريم شاركت في بطولة الجزء الأول من الفيلم الذي تم عرضه منذ سنوات، وانضمت هند للجزء الثاني، والذي من المقرر عرضه في عيد الأضحى.

يذكر أن الجزء الأول من الفيلم طرح بالسينمات عام 2014، وحقق نجاحًا كبيرًا ظهر في شباك التذاكر حيث تخطت إيرادات الفيلم الـ30 مليون جنيه، وشارك في بطولته كريم عبد العزيز، ونيلي كريم، وخالد الصاوي، ومحمد ممدوح، ولبلبة، وشيرين رضا.

وتغيبت نيللي كريم عن السباق الرمضاني الماضي، وكان آخر مسلسل لها «اختفاء»، في عام 2018، وحققت من خلاله نجاحا كبيرا.