محمد إمام يشيد بفتحي عبدالوهاب بصورة من كواليس «لص بغداد».. شاهد

رنا صلاح الدين - القاهرة - هويدا أبوسمك

شارك الفنان المصري محمد عادل إمام جمهوره في صورة له من كواليس فيلمه الجديد «لص بغداد»، تجمعه بالفنان فتحي عبدالوهاب.

محمد نشر الصورة عبر حسابه على موقع «أنستجرام»، وكتب معلقا: «من أقوى الممثلين في مصر بيعلي اي عمل يظهر فيه و كان نفسي جداً أشتغل معاه ..فتحي_عبد_الوهاب مش بس ممثل قدير ده كمان كوميديان جامد».

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الفنان المصري أضاف: «الصورة دي من مشهد صورناه بالعافية من كتر الضحك متحمس انكم تشوفوا مشاهدنا مع بعض عاملة ازاي».

ويجسد النجم المصري الشاب صمن أحداث العمل شخصية مختلفة ومميزة تدعى “يوسف الراوى” هو رجل يبحث عن كنز مفقود فى مغامرة كوميدية، كما يتضمن الفيلم مشاهد أكشن عنيفة وخطرة ، كما أزاح إمام الستار عن اللوك الجديد الذى سيظهر من خلاله فى أحداث الفيلم.

ويشارك في بطولة فيلم “لص بغداد”، محمد إمام، فتحى عبد الوهاب، ياسمين رئيس، أمينة خليل، محمد عبد الرحمن توتة، صلاح عبد الله، أحمد رزق، وعدد آخر من الممثلين، والفيلم تأليف تامر إبراهيم، وإخراج أحمد خالد موسى، فى أول تعاون بينهما فى السينما، وإنتاج سينرجى فيلمز.