توقيف المغنية الشعبية أمينة وشقيقها في إنجلترا.. شاهد

رنا صلاح الدين - القاهرة - هويدا أبوسمك

كشفت المطربة المصرية أمينة عن موقف محرج وطريف تعرضت له في إنجلترا أثناء تواجدها هناك لزيارة شقيقها.

أمينة كتبت عبر حسابها الشخصي على موقع «أنستجرام»، إنها خضعت للتحقيق من قبل أمن حديقة الحيوان التي كانت تزورها مع شقيقها وذلك بسبب قطفهما لثمار الفاكهة من الشجرة وإطعامها للغوريلا.

المطربة المصرية أضافت أن التحقيق تم معهما من قبل الأمن، حيث عرفت أنه لو ثبت إطعامهما للغوريلا سيواجهان اتهاما بمحاولة قتلها.

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أمينة أشارت إلى أنها اضطرت هي وشقيقها إلى الكذب للهروب من هذه التهمة، وقالت في رسالة إنها لم تجد حلا آخر غير الإنكار وعبرت عن ذلك قائلة: «الانكار سيد الموقف امال نتحبس يعني».

المطربة المصرية تلقت عدد كبير من تعليقات الجمهور الضاحكة بشأن ما تعرضت له هي وشقيقها في إنجلترا.

طرحت الفنانة أمينة أحدث أغنياتها بعنوان “الحيل مهدود” والتي قدمتها باللهجة العراقية.

أغنية “الحيل مهدود” من كلمات رامي العبودي، وألحان سيف عامر، وتم تسجيلها باستديوهات وليد الشامي في دبي.