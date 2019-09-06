أزمة صحية تُدخل هنادي مهنا المستشفى.. شاهد

رنا صلاح الدين - القاهرة - متابعات الخليج 365

يبدو أن عين الحسود قد أصابت الفنانة المصرية الشابة هنادي مهنا، بعد تكريمها بمهرجان “همسة” للفنون والآداب.

هنادي كشفت أنه بعد تكريمها تعرضت لإصابة شديدة، ونشرت صورة ليدها بعد أن علقت بها المحاليل الطبية، وذلك على خاصية “ستوري” بموقع “أنستجرام”.

الفنانة الشابة أرجعت إصابتها إلى تعرضها للحسد، حيث نشرت صورة لسورة الفلق، وقد تمنى لها جمهورها الشفاء العاجل.

وكانت الفنانة هنادي مهنا قد حصلت على جائزة أفضل وجه جديد، عن دورها في مسلسل “زلزال”، وذلك في مهرجان “همسة” للفنون والأدب، والذي أقيم مساء الأربعاء 4 سبتمبر.

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الفنانة الشابة تألقت في الحفل بفستان أسود طويل أنيق، وجمعت شعرها للخلف في تسريحة بسيطة، وتزينت بمكياج هادئ، مع إكسسوارات رقيقة.

وكان قد تم خلال المهرجان تكريم عدد من الفنانين الذين شاركوا في دراما رمضان الماضي، بإلاضافة إلى بعض رموز الفن المصري الذين أثروا الحياة الفنية.

وكان من بين المكرمين هاني سلامة، ومحمد صبحي، وهبة مجدي، وإدوارد، وحسام داغر، ومحسن محيي الدين، وأحمد صيام، وهنادي مهنا، وأحمد زاهر، ويوسف شعبان، ومحمود البزاوي، ومحمد الغيطي، وغيرهم

وسلمت الفنانة مادلين طبر، رئيس شرف المهرجان، دروع التكريم للنجوم المكرمين، وقدم الحفل الفنان عمر خورشيد نجل الفنانة علا رامي، كما تم تكريم عمه الفنان الراحل عمر خورشيد الذي لقب بملك الجيتار.​