نوال الكويتية ترحل عن «روتانا» وتنضم لشركة جديدة

رنا صلاح الدين - القاهرة - متابعات الخليج 365

أعلنت الفنانة نوال الكويتية رحيلها عن شركة “روتانا”، وانضمامها لشركة إنتاج أخرى.

نوال أعلنت انضمامها الى شركة One Production، وعبرت عن تفائلها بهذه الخطوة، على حسابها الخاص على موقع “تويتر”.

الفنانة الكويتية كتبت: ” بسم الله وكلي تفاؤل أعلن انضمامي الى شركة One Production”، وقد تمنى جمهورها لها التوفيق مع الشركة الجديدة.

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وكانت نوال الكويتية قد بدأت تعاونها مع شركة “روتانا” منذ 23 عاماً، تخللها إصدار 16 ألبوم، وهو ما دفع الكثيرون للتساؤل عن أسباب رحيلها عن شركة “روتانا”، لكنها لم تذكر أي أسباب.

يذكر أن الفنانة نوال الكويتية قد تألقت مؤخرا بحفل حاشد احيته على مسرح طلال مداح في مدينة أبها ختاماً لحفلات موسم السودة بالمملكة العربية السعودية، وذلك بمشاركة الفنان عبادي الجوهر.

نوال اعتلت قمة الأناقة بفستان أزرق طويل من تصميم زهير مراد، أبرز رشاقة قوامها، ورفعت شعرها للخلف بتسريحة شديدة الأناقة، في الوقت الذي تزينت فيه بأقراط ماسية ضاعفت بريق طلّتها، وهو الـ«لوك» الذي لاقى اعجاب فانز النجمة الكويتية.

وأشعلت بها نوال أجواء الحفل، بباقة من أجمل الأغاني، حيث تفاعل معها الحضور بشكل مكثف، وقد أعربت النجمة الكويتية عن سعادتها بهذا الحفل، وكتبت: «تشرفت بغنائي على مسرح الفنان الراحل طلال مداح في أبها .. واستمتعت بحضور هذا الجمهور الأكثر من رائع .. أسعدتوني الله يسعدكم».