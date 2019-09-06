عندما ركع أكرم حسني أمام عادل إمام

رنا صلاح الدين - القاهرة - متابعات الخليج 365

كشف الفنان المصري أكرم حسني، عدد من المواقف الكوميدية الذي تعرض لها في بداية حياته الفنية.

أكرم حسني، قال خلال لقائه في برنامج “قهوة أشرف”، مع الفنان أشرف عبدالباقي، والمذاع عبر فضائية “الحياة”، إنه تعرض لموقف طريف في بداية عمله الإعلامي أمام الفنان عادل إمام، وذلك عقب تركه العمل كضابط شرطة.

وأضاف، أن تغطيته الأولى عقب عمله في الإذاعة، كانت في المؤتمر الصحافي لافتتاح فيلم “عمارة يعقوبيان”، حيث كان المكان مزدحمًا للغاية، ولكي يصل للزعيم ليأخذ تصريحًا منه، كان لا بد أن ينزل على الأرض على ركبتيه وسط الزحام ويرفع يده ليسجل أحاديثه.

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وتابع أنه وقف مندهشًا ومترددًا لمدة عشر ثوانٍ تقريبًا، متذكرًا عمله وهيبته كضابط شرطة في السابق، ومتسائلا هل سيفعلها ويركع ليأخذ تصريحًا منه، أم لا؟.

وأنهى كلامه قائلا: “حسمت الموضوع في ثواني وقولت ما دام ارتضيت لنفسك إنك تشتغل مذيع، يبقى تعمل اللي بيعمله أقل مذيع”.

يذكر أن أخر أعمال أكرم حسني السينمائية كان فيلم “البدلة”، مع الفنان تامر حسني، والذي حقق نسبة نجاح كبيرة وتصدر شباك التذاكر وقت عرضه.