منة عرفة تروي تفاصيل تعرضها وشقيقتها للتحرش في نهار رمضان وكيف كان رد فعلها.. فيديو

رنا صلاح الدين - القاهرة - متابعات الخليج 365

كشفت الفنانة المصرية الشابة منة عرفة أنها تعرضت وشقيقتها للتحرش في الشارع.

منة روت تفاصيل ما حدث بقولها إنها وشقيقتها خرجتا معًا في شهر رمضان للتسوق، وكانتا ترتديان ملابس محتشمة وغير ملفتة، إلا أن شخصًا ما تحرش بهما لفظيًا.‏

الفنانة الشابة قالت إن شقيقتها تجاهلت هذا الشخص، بينما هي لم تستطع فعل ذلك وقامت بالصراخ في وجهه، وتجمهر الناس ‏حولهم وحاولوا التفريق بينهم.

منة أكدت أنها كادت أن تتعرض للضرب من هذا الشخص، حيث أنه لم يتعرف عليها لأنها لم تكن تضع أي مكياج في ذلك الوقت.

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الفنانة المصرية قالت إن شقيقتها نصحتها بعدم تكرار مثل هذا التصرف ‏مرة أخرى، حتى لا تعرض نفسها للخطر، خاصة أن المجتمع للأسف لا يدين المتحرش ‏بقدر ما يدين الضحية.

وأضافت أنها قررت أنها إذا تعرضت لهذا الموقف مرة أخرى فلن ‏تندفع بالرد على المتحرش، ولكنها ستطلب المساعدة وستأخذه إلى قسم الشرطة لينال جزاءه بالقانون.‏

وكانت الفنانة الشابة منة عرفة قد كشفت مؤخرا عن عمرها، حيث قالت إنها اصبحت تبلغ من العمر 21 عاما، لكن صورتها كطفلة مازالت عالقة في أذهان البعض.