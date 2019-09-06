سارة نخلة: مش عاوز يطلقني

رنا صلاح الدين - القاهرة - متابعات الخليج 365

كشفت الفنانة السورية سارة نخلة، ملكة جمال سوريا السابقة، تطورات قضية انفصالها عن زوجها الفنان المصري أحمد عبدالله محمود، وذلك في تعليق لها عبر صفحتها الشخصية بموقع “إنستجرام”.

سارة، نشرت صورة حديثة لها وردت على تعليق متابعها لها والتي وصفتها بأن جمالها زاد بعد حصولها على الطلاق، لترد عليها مؤكدة بأن قضية انفصالها عن زوجها مازالت قيد المحكمة.

وقالت في تعليقها: “شوفت يا روحي بس ولله لسه مش راضي يطلق وأنا رافعه دعوة ادعوا لي بقا”.

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يذكر أن سارة نخلة، كانت قد فاجأت متابعيها بانفصالها عن زوجها أحمد عبدالله محمود، بعد زواج استمر لما يقارب الثلاث سنوات ولم يثمر عن أي أطفال.

وتناوب الطرفان الاتهامات بالخيانة والتعدي بالضرب في المحاكم وتم الحكم بالبراءة لكل منهما في بعض هذه القضية.

ووجهت حماة الفنانة سارة نخلة لها عدة اتهامات منها الاعتداء عليها، وسرقة منزل الزوجية ومستندات خاصة بنجلها الفنان، ولكن المحكمة برأتها من تهمة الاعتداء على حماتها.