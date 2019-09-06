أصالة في زيارة الطبيب النفسي برفقة طفليها.. صورة

رنا صلاح الدين - القاهرة - متابعات الخليج 365

شارك الطبيب النفسي مصطفى النحاس، متابعيه عبر صفحته الشخصية بموقع إنستجرام، بصورة له برفقة الفنانة السورية أصالة، وطفليها آدم وعلي.

الطبيب، علق على الصورة قائلا: “زي ما كانت مغطية آدم بفستانها، أصالة عندها القدرة إنها تغمر ملايين بمحبتها ومشاعرها.. وإنت قاعد معاها ما ينفعش تحس غير إنها واحدة من عيلتك قريبة ومهتمة بكل تفصيلة. وصعب تتخيل إن الأم البسيطة دي ممكن تتحول لأسطورة أول ما بتغني”.

Advertisements

وأضاف: “لما تسمع بقى ألبومها الجديد تحس بحالة سعادة ودهشة، وتلاقيه بيلعب على أوتار مشاعرك. وأنا عايش حالة السعادة دي عندي أفكار كتير عن كل أغنية ححكيلكم عنها.. بس قولت أشارككم فرحتي بالألبوم ومحبتي وفرحتي بيها في قربك”.

بدورها ردت أصالة على تعليقه بقولها: “الله يسعد قلبك دكتوري الحبيب”، وحصدت الصورة على العديد من التعليقات خاصة أن أصالة كشفت في أكثر من لقاء تلفزيوني عن علاجها نفسيا.

يذكر أن أصالة طرحت مؤخراً ألبومها الجديد “في قربك” كاملاً على قناتها الخاصة على موقع “يوتيوب”، وطرح الألبوم (10 أغان) دفعة واحدة، وسط انتشار واسع ومشاهدات تخطت حاجز العشرين مليون مشاهدة للأغاني مجتمعة. بينما تصدرت أغنيتا “مبقاش سر” و”نكتة بايخة” قائمة أكثر المشاهدات.