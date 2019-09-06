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رنا صلاح الدين - القاهرة - متابعات الخليج 365
فاجأ الفنان الكويتي عقيل الرئيسي زوجته الفنانة فرح الهادي بحفل مميز أعده خصيصا بمناسبة الاحتفال بعيد زواجهما الثاني.
عقيل أحضر قالب تورتة حملت مجسمات لهما ونثر بتلات الورود الحمراء في كل مكان، كما أهداها الكثير من الهدايا، كان من بينها فستاناً مميزاً وعدة حقائب.
فرح عبرت عن سعادتها الشديدة بهذه المفاجأة المميزة، ونشرت صورة لها وهي تقبل رأس عقيل، على حسابها الخاص على موقع “انستجرام”.
الفنانة الكويتية أرفقت الصورة برسالة رومانسية لزوجها، قالت فيها: “زوجي الغالي .. شكراً انك دايماً واقف معاي.. شكراً انك ظهري وسندي.. شكراً لانك قاعد تحقق احلامي . شكراً على عطائك .. الف الحمدلله على الحظ والقدر اللي جمعني معاك”.
وأضافت: “الحمدلله ان الله اختارني وكتبلي اني اكون زوجتك ومن نصيبك .. الحمدلله ان الله رزقني زوج وابو وصديق يخاف علي ويحبني حب صادق نظيف .. الله عوضني فيك .. الحمدلله على نعمة وجودك في حياتي”.
عقيل نشر صورة أخرى وهو يقبل رأس زوجته، وأرفقها بتعليق رومانسي، على حسابها على “انستجرام”: “بالله قلّي وش حياتي بدونك .. كملنا سنتين”.
كانت هذه تفاصيل خبر فرح الهادي تتلقى مفاجأة من زوجها احتفالا بعيد زواجهما.. صور وفيديو لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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