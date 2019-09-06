ظهور نادر للفنانة منى جبر بعد غياب.. صور

رنا صلاح الدين - القاهرة - متابعات الخليج 365

بعد غياب طويل عن الساحة الفنية والإعلامية، حرصت الفنانة المصرية منى جبر على حضور مهرجان همسة للفنون والآداب لتسلم تكريمها.

الفنانة المصرية حضرت الحفل برفقة زوجها المنتج هاني لاشين، وقد ظهرت بإطلالة سوداء أنيقة، وحجاب بنفس اللون على رأسها.

وقد بدت منى جبر بملامح مختلفة كثيرا، وذلك نظرا لعوامل الزمن، بالإضافة لارتدائها الحجاب.

يذكر أن الفنانة المصرية منى جبر قد بدأت حياة الشهرة من خلال عملها كمذيعة في الإذاعة والتليفزيون، ومن أشهر برامجها «اتنين على الهواء».

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واتجهت منى جبر بعد ذلك للسينما، ومن أشهر أعمالها فيلم «الحفيد»، والذي نجحت في تقديم شخصية الشقيقة الكبرى لميرفت أمين، ولكنها فاجأت الجميع باعتزالها وارتدائها الحجاب أوائل التسعينات.

وكان قد تم خلال المهرجان تكريم عدد من الفنانين الذين شاركوا في دراما رمضان الماضي، بإلاضافة إلى بعض رموز الفن المصري الذين أثروا الحياة الفنية.

وكان من بين المكرمين هاني سلامة، ومحمد صبحي، وهبة مجدي، وإدوارد، وحسام داغر، ومحسن محيي الدين، وأحمد صيام، وهنادي مهنا، وأحمد زاهر، ويوسف شعبان، ومحمود البزاوي، ومحمد الغيطي، وغيرهم

وسلمت الفنانة مادلين طبر، رئيس شرف المهرجان، دروع التكريم للنجوم المكرمين، وقدم الحفل الفنان عمر خورشيد نجل الفنانة علا رامي، كما تم تكريم عمه الفنان الراحل عمر خورشيد الذي لقب بملك الجيتار.​