زكي فطين عبدالوهاب يودع العلاج الكيماوي

رنا صلاح الدين - القاهرة - متابعات الخليج 365

زفّ الفنان المصري زكي فطين عبدالوهاب خبر سار لجمهوره يتعلق بمرضه، حيث كان قد أصيب منذ فترة بمرض سرطان الرئة.

الفنان المصري أكد أنه سيتوقف عن العلاج الكيماوي لمدة شهرين، وذلك نظرا لنتيجة الآشعة التي أجراها، والتي وصفها بأن النتيجة كانت “مرضية”.

زكي كتب، على حسابه الخاص على موقع “الفيس بوك”: “خبر سار .. نتيجة الأشعة مرضيه وهوقف ال chemo therapy لمده شهرين للمتابعة .. كده حرجع اعيش حياتى العادية .. وباى باى chemo”.

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وكان الفنان المصري زكي فطين عبدالوهاب قد صدم جمهوره في شهر مايو الماضي بإعلان إصابته بمرض سرطان الرئة، وذلك بعد إجرائه بعض الفحوصات الطبية في شهر إبريل الماضي.

ونشر صورة له، ظهر فيها بعد أن خسر شعره، لافتا إلى أن ذلك بسبب العلاج الكيماوي، حيث كتب، على حسابه الخاص على موقع “الفيس بوك”: “أصدقائي الأعزاء.. صورتي دي مش new look ولا حاجة.. أنا اكتشفت أني عندي سرطان في الرئة من شهر”.

وأضاف: “بس أنا تمام وبتعالج.. وبتعامل مع مرضى زي الفنان فاروق الفيشاوي ما قال دور برد وحيعدي.. وأي مريض سرطان لازم يتعامل معاه بنفس المنطق”.