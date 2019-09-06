الأميركية كيلي كلاركسون تقتحم التقديم التلفزيوني







اسماء السيد - ""الخليج 365"" من بيروت: تقتحم الفائزة الأولى ببرنامج المواهب Arab Idol كيلي كلاركسون، عالم التقديم التلفزيوني ببرنامجها الحواري الخاص "The Kelly clarkson show" الذي يُعرَض على شبكة NBC مساء يوم الاثنين ليمزج بين الموسيقى واللقاءات مع المشاهير والأشخاص العاديين، في قالب سيضيف إلى مسيرتها الغنية في التمثيل والغناء.

ولقد صرّحت كلاركسون قائلة: "أريد فقط أن أجمع المشاهدين على وقتٍ طيب، وأن يكون برنامجي ساعة تلفزيونية فرحة وغير كئيبة كنشرات الأخبار“.

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