دانييلا رحمة تُشارك بمسلسل عربي جديد







اسماء السيد - ""الخليج 365"" من بيروت: تلعب النجمة اللبنانية دانييلا رحمة دور البطولة بالمسلسل الجديد لشركة "Eagle Films" للمنتج جمال سنان. وهو العمل العربي المؤلف من 30 حلقة، وسيُعرَض مع بداية العام الجديد على محطة عربية كبرى، قبل الموسم الرمضاني المقبل. علماً أنه يجمع عدد كبير من نجوم الدراما اللبنانية.

وتدور أحداث العمل في سياق التشويق والإثارة في إطار اجتماعي يتناول أكثر من قضية حساسة. لكن الشركة المنتجة تتكتم عن تفاصيله إلى حين انطلاق تصويره.

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