ليالي الصيفية | ريم مصطفى أمام البحر ومحمد رشاد مع زوجته على شاطئ مهجور

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - بهاء حجازي:

مع حلول فصل الصيف، يحرص نجوم الفن على الاستمتاع بأوقاتهم في المصايف والمتنزهات، داخل وخارج مصر.

(الخليج 365) يرصد في التقرير التالي صور بعض النجوم في رحلاتهم الصيفية:

رنا سماحة

نشرت الفنانة رنا سماحة، صورة لها، عبر حسابها الرسمي بموقع "إنستجرام"، أثناء استمتاعها بعطلتها الصيفية، وظهرت رنا بإطلالة أنيقة في ميدان التايم في نيويورك.

ياسمين جمال

نشرت الفنانة ياسمين جمال صورًا عبر حسابها الرسمي بموقع "إنستجرام"، وظهرت بلقيس في الصور أثناء إجازتها الصيفية التي تقضيها في إحدى المدن الساحلية.

مي حلمي

نشرت المذيعة مي حلمي صورة لها من على متن يخت في البحر، عبر حسابها الرسمي على "إنستجرام"، أثناء الاستمتاع بإجازتها الصيفية، وعلقت عليها: "حان وقت العودة لدبي".

Advertisements

محمد رشاد

الفنان محمد رشاد، شارك متابعيه صورة له عبر حسابه الرسمي بموقع "إنستجرام"، ظهر خلالها من أمام البحر، مع زوحته مي حلمي، أثناء قضاء عطلته الصيفية، وكتب رشاد "شاطئ مهجور". ووجه رسالة لزوجته قائلاً: "أكتر حاجة بحبها فيكي طبعا دا غير إني بحب كل ما فيكي، الأوقات والذكريات اللي بتحبي تاخديها في حياتنا زي المكان دا، هنفضل كل مره مسافرين وراجعين علي الطريق نقف ونتصور عنده وحتى لو موقفناش بس بقي بيربطنا بيه ذكرى وصورة لينا سوا مع بعض، بحبك من جوا قلبي يا كل قلبي".

ريم مصطفى

نشرت الفنانة ريم مصطفى صورة، عبر حسابها الرسمي بموقع " إنستجرام"، ظهرت فيها بملابس الصيف من إجازتها الصيفية التي تقضيها في أحد الأماكن الساحلية، وظهرت مرتدية فستان أزرق، ووصف الجمهور إطلالتها بالأنيقة.

أحمد حاتم

نشر الفنان أحمد حاتم، صورة له عبر حسابه الرسمي بموقع "إنستجرام"، أثناء قضاء عطلته الصيفية بأحد الأماكن الساحلية، وعلق عليها "مدمن بواخر".

مايا دياب

نشرت الفنانة مايا دياب، صورة عبر حسابها الرسمي بموقع "إنستجرام"، ظهرت فيها بملابس الصيف، وذلك من إجازتها الصيفية التي تقضيها في أحد الأماكن الساحلية، وظهرت في الصورة بقبعة حمراء على شاطئ البحر.

ساندي علي

نشرت الفنانة ساندي علي، صورة عبر حسابها الرسمي بموقع "إنستجرام"، ظهرت فيها بملابس الصيف، وذلك من إجازتها الصيفية التي تقضيها في أحد الأماكن الساحلية.

أحمد فهمي

نشر الفنان أحمد فهمي، صورة عبر حسابه الرسمي بموقع "إنستجرام"، ظهر فيها بملابس الصيف، وذلك من إجازته الصيفية التي يقضيها في إسبانيا.