بسمة بوسيل في جلسة تصوير وأسيل عمران بدبي.. 10 لقطات لنجوم الفن خلال 24 ساعة

محمد اسماعيل - القاهرة - إعداد- منال الجيوشي:

حرص عدد من نجوم الفن، على مشاركة جمهورهم لحظاتهم المميزة خلال الـ 24 ساعة الماضية، عبر صفحاتهم الرسمية بمواقع التواصل الاجتماعي.

"الخليج 365" يعرض لكم 10 لقطات لنجوم الفن خلال 24 ساعة:

بسمة بوسيل

نشرت الفنانة المغربية بسمة بوسيل، عبر صفحتها الرسمية بموقع إنستجرام، صورة جديدة من أحدث جلسة تصوير خضعت لها.

أسيل عمران

نشرت الفنانة السعودية أسيل عمران، عبر صفحتها الرسمية بموقع إنستجرام، صورة جديدة لها من مدينة دبي الإماراتية.

محمد رمضان

نشر الفنان محمد رمضان، عبر صفحته الرسمية بموقع إنستجرام، صورة من كواليس أغنيته "إنساي".

جيهان خليل

نشرت الفنانة المغربية جيهان خليل، عبر صفحتها الرسمية بموقع إنستجرام، صورة جديدة لها، من داخل الجيم.

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عابد فهد

نشر الفنان السوري عابد فهد، عبر صفحته الرسمية بموقع إنستجرام، صورة بتطبيق الأبيض والأسود.

نرمين الفقي

نشرت الفنانة نرمين الفقي، عبر صفحتها الرسمية بموقع إنستجرام، صورة جديدة لها، حازت على إعجاب جمهورها.

لقاء سويدان

نشرت الفنانة لقاء سويدان، عبر صفحتها الرسمية بموقع إنستجرام، صورة سيلفي جديدة لها.

يارا

نشرت الفنانة اللبنانية يارا، عبر صفحتها الرسمية بموقع إنستجرام، صورة جديدة لها بإطلالة كاجوال.

مصطفى قمر

نشر الفنان مصطفى قمر، عبر حسابه الرسمي بإنستجرام، صورة جديدة من أحدث جلسة تصوير خضع لها.

ناصيف زيتون

نشر الفنان السوري ناصيف زيتون، عبر حسابه الرسمي بموقع إنستجرام، صورة جديدة له حازت على إعجاب جمهوره.