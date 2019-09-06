تامر حسين يُعلن تفاصيل عزاء والده

محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة - الخليج 365:

نشر الشاعر الغنائي تامر حسين، عبر حسابه الشخصي بموقع "إنستجرام" تدوينة يعلن بها عن موعد عزاء والده.

وكتب تامر: "عزاء المغفور له بإذن الله (حسين سعد إبراهيم يوم السبت من بعد صلاة المغرب إلى ٩ ونص مساءاً فى مسجد حسن الشربتلى التجمع الخامس قاعة أُحد بوابة ٣ والعزاء للرجال فقط لعدم توافر عدد قاعات، وشكر الله سعيكم جميعاً).

وكان الشاعر تامر حسين أعلن عن وفاة والده الأستاذ حسين سعد إبراهيم عبر حسابه على إنستجرام، وكتب: "والدي حسين سعد إبراهيم فى ذمة الله، نسألكم الفاتحة والدعُاء له ولـ أمواتنا جميعاً بالرحمة والمغفرة، واخدنا العزاء على المقابر وشكر الله سعيكم".