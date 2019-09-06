شاهد: فرح الهادي وزوجها يحدثان ضجة بالاحتفال بذكرى زواجهما

انتشر على مواقع التواصل الاجتماعي فيديو جديد للفنانة فرح الهادي وزوجها عقيل الرئيسي. وظهر فيه الأخيرة وهو يفاجئها بوضع العصابة على عينيها قبل أن يصطحبها في جولة داخل منزلهما.

وتبين أنه أعد لها مفاجأة رومنسية لمناسبة الاحتفال بذكرى زواجهما. ونثر بتلات الورود الحمراء في كل مكان كما اهداها فستاناً مميزاً.

وحقق الفيديو نسبة مشاهدة مرتفعة على الحسابات التي أعادت نشره على تطبيق الصور والفيديوهات “إنستغرام”.

وتعليقا ً على المفاجأة نشرت الهادي على حسابها الخاص صورة لها وهي تقبل رأس زوجها. ووجهت إليه رسالة رومنسية وكتبت: “زوجي الغالي. شكراً انك دايماً واقف معاي. شكراً انك ظهري وسندي. شكراً لأنك قاعد تحقق أحلامي. شكراً على عطائك. ألف الحمدلله على الحظ والقدر اللي جمعني معاك. الحمدلله أن الله اختارني وكتبلي إني أكون زوجتك ومن نصيبك. الحمدلله ان الله رزقني زوج وأبو وصديق يخاف علي ويحبني حب صادق نظيف. الله عوضني فيك. الحمدلله على نعمة وجودك في حياتي”.

وأعاد عقيل نشر الصورة فيما يقوم بتقبيل رأسها بدوره، وكتب: “بالله قلّي وش حياتي بدونك؟ كملنا سنتين”.