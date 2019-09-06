بالفيديو: هكذا رقصت حلا شيحة في حفل عمرو دياب

تداول نشطاء على مواقع التواصل مقطع فيديو من آخر حفلات الفنان عمرو دياب، التي أحياها في نهاية أغسطس الماضي ليختتم حفلات الصيف في مدينة العلمين الجديدة، والذي حضره عدد كبير من النجوم.

وأطلّت الفنانة حلا شيحة التي كانت من ضمن الحضور وسط جمهور الحفل في الفيديو، والذي شاركته مع جمهورها حيث نشرته عبر خاصية القصص القصيرة في حسابها على “إنستغرام”.

وظهرت حلا في الفيديو ترقص وتتمايل على أنغام أغنيات عمرو دياب.

يذكر أن حلا شيحة شاركت محمد رمضان في بطولة مسلسل “زلزال”، ليكون عملها الذي عادت من خلاله بعد غياب طويل عن الساحة الفنية.