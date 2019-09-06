شكرا لقرائتكم خبر عن ذهبت للمحامى بدون مكياج.. جونى ديب يتهم زوجته السابقة امبر هيرد بالتشهير والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - ظهرت النجمة امبر هيرد بدون مكياج نهائياً أثناء ذهابها إلى مكتب محاميها الخاص داخل مدينة لوس انجلوس وفقاً لتقرير منشور فى موقع الديلي ميل، الذى تطرق إلى أن الصور التي التقطت للنجمة الشهيرة جاءت أثناء ذهابها لمحاميها بغرض الرد على القضية المنشورة عليها من جانب زوجها السابق جوني ديب.

وذلك بعدما رفع جوني ديب قضية جديدة عليها بدعوى التشهير به، وذلك خلال سلسلة من القضايا بينهما منذ انفصالهما حيث نتج عنه العديد من الأزمات والمشكلات.