شكرا لقرائتكم خبر عن "الموصل" أول فيلم عربى هوليودى يعرض فى مهرجان البندقية السينمائى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - عرض أول فيلم تشويق هوليودى "الموصل" صور بالكامل باللغة العربية، فى مهرجان البندقية السينمائى، حسبما ذكرت شبكة سبوتنيك الروسية.

ويتمحور فيلم "الموصل" حول وحدة خاصة فى القوات العراقية فى محافظة نينوى حاربت تنظيم "داعش" بين 2016 و2017 لاستعادة ثانى كبرى المدن العراقية. وصوّر الفيلم بالكامل باللهجة العراقية.

وحسب جريدة ، "ميدل ايست أونلاين" أكد منتجا العمل، وهما الشقيقان أنتونى وجو روسو اللذان أنجزا فيلم "أفنغرز: اندغايم" أكثر الأفلام درّا للعائدات فى تاريخ السينما إنهما لم يترددا لثانية واحدة فى تصوير هذا الفيلم باللغة الأصلية.

Advertisements

وروى جو روسو أنه راح يبكى عندما قرأ تقريرا لهذه الوحدة المؤلفة من ضباط خسروا أفرادا من عائلاتهم على يد تنظيم "داعش" أوردته مجلّة "نيويوركر".

وصرّح "لم يكن لدينا خيار آخر".

وأشاد المخرج العراقى محمد الدراجى الذى عيّن منتجا تنفيذيا لهذا الفيلم بهذه الخطوة، وقال "لم يتسنّ يوما عرض قصة عربية تكتسى طابعا إيجابيا لهذه الدرجة، وتمهّد هذه الخطوة الطريق لأفلام هوليودية أخرى".