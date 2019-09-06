شكرا لقرائتكم خبر عن عزاء والد تامر حسين بمسجد حسن الشربتلى السبت المقبل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلن الشاعر تامر حسين، إقامة عزاء والده بمسجد حسن الشربتلى يوم السبت المقبل الموافق 7 من شهر سبتمبر الجارى، وذلك عبر منشور على حساباته الشخصية.

وقال، "عزاء المغفور له، حسين سعد إبراهيم يوم السبت من بعد صلاة المغرب إلى ٩ ونص مساءاً فى مسجد حسن الشربتلى بالتجمع الخامس قاعة "أُحد" بوابة ٣، والعزاء للرجال فقط لعدم توافر القاعات، وشكر الله سعيكم جميعاً".





وكان والد الشاعر تامر حسين توفى صباح اليوم الخميس، وهو ما أعلنه الشاعر عبر حساباته الشخصية على مواقع التواصل.