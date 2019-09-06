شكرا لقرائتكم خبر عن فيديو.. حسين الجسمي يطرح أحدث أغنياته "على الغدير" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - طرح النجم الإماراتى حسين الجسمى، أغنية جديدة تحمل اسم "على الغدير"، عبر قناته الخاصة عبر موقع الفيديوهات "يوتيوب"، وهى من كلمات بدر بن عبد المحسن، ألحان راكان، توزيع عصام الشرايطي، مكس وماستر جاسم محمد.

واحتفل حسين الجسمى بعيد ميلاده مع جمهوره، خلال الحفل الذى على مسرح عكاظ بالمملكة العربية السعودية ضمن فعاليات موسم الطائف الذي تنظمه الهيئة العامة للسياحة والتراث الوطني.

يذكر أن آخر أعمال المطرب الإماراتى حسين الجسمى أغنية "مهم جدًا" وحقق من خلالها نجاحًا كبيرًا، والأغنية من كلمات الشاعر أحمد الصانع، وألحان ورؤية موسيقية لحسين الجسمى، وتوزيع ومكساج حسام كمال.