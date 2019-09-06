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صور.. دنيا عبد العزيز وميدو عادل يوقعان عقود بطولة مسرحية "حب رايح جاى"

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - وقعت الفنانة دنيا عبد العزيز عقود انضمامها لبطولة مسرحية "حب رايح جاى" بجوار عدد من النجوم الذين يشاركون فى البطولة منهم، ميدو عادل، أحمد صياح، والمقرر عرضها قريبا على المسرح العائم بالمنيل خلال الموسم الشتوى.

وتدور أحداث المسرحية حول قصة حب بين ولد وفتاه ويسعان من خلالها أن تكلل بالزواج، إلا أن إلا أن جد الفتاة يشترط على الولد أن يقوم بتجميع أعمامها من مختلف البلدان لإتمام الزواج.

مسرحية "حب رايح جاي" بطولة ميدو عادل، دنيا عبد العزيز، أحمد صيام، محمود فتحي، محمد حسني، فاطمة عادل، عادل ماضي، شادي جمال اسعد، هشام عادل،محمود أمين الهنيدي، وهى من تأليف سامح عثمان وإخراج اخراج ياسر صادق، وإنتاج فرقة المسرح الكوميدي بقيادة الفنان ايهاب فهمي.

 

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