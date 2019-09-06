مؤلف "بعشق تفاصيلك " لـ نجوى كرم: تدعو للحب والسعادة

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - طرحت النجمة اللبنانية نجوى كرم أغنية جديدة مصورة على طريقة الفيديو كليب بعنوان "بعشق تفاصيلك"، من كلمات أحمد ماضي، وألحان عادل العراقي، وتوزيع الموسيقى طوني سابا، ومن إخراج وليد ناصيف.
وقال مؤلف الأغنية اللبنانى أحمد ماضي، لـ"الخليج 365"، إنه سعيد للغاية بالتعاون مع النجمة نجوى كرم فى هذه الأغنية وهذا الكليب المختلف شكلا وموضوعا، موضحاً أن الأغنية يقدمها باللهجة اللبنانية، وتدعو للحب والسعادة وحب الحياة، وتم تصويرها فى مناطق كثيرة ومختلفة بلبنان، معربا عن أمنياته أن تنال الأغنية إعجاب الجمهور بمختلف أنحاء الدول العربية.
يذكر أن نجوى كرم طرحت مؤخرا كليب جديد يحمل اسم "ملعون أبو العشق"، والذي حقق نجاحا كبيرا ونسب مشاهدة مرتفعة، الأغنية من كلمات عامرلاوند، ألحان وتوزيع على حسون، وقامت بتصويرها تحت إدارة المخرج وليد ناصيف.
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