شكرا لقرائتكم خبر عن جوستينا أدورنو تنضم إلى الموسم الثانى من مسلسل Roswell New Mexico والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أنضمت المممثلة جوستينا أدورنو إلى الموسم الثانى من مسلسل Roswell, New Mexico، الذى يعرض على شبكة The CW ، وستلعب أدورنو دور ستيف، وهى فتاة شابة بارعة حاصلة على تعليم جيد، ولا تخشى التعبير عن آرائها حيث تميل إلى الجدل دائما.

وتركز الدراما العلمية على ليز أورتيكو، وهي امرأة شابة تعود إلى المنزل وتكتشف أن حبيبها القديم في الحقيقة مخلوق فضائى، ويشمل الممثلون جانين ماسون، ناثان دين بارسونز، ليلي كاولز، مايكل فلامز، مايكل تريفينو، تايلر بلاكبيرن، هيذر هيمنز، تريفور سانت جون، وكاران أوبروي.

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ومن المقرر أن يعرض الموسم الثانى من Roswell, New Mexico على شبكة CW في أوائل عام 2020، حسبما نشر موقع " tvseriesfinale ".