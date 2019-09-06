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شكرا لقرائتكم خبر عن مقضيها فى عطلته الأسبوعية.. ليوناردو دى كابريو برفقة صديقته الإيطالية والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يبدو أن النجم ليوناردو دي كابريو يحاول الاستمتاع بعطلة نهاية الأسبوع بأقصى قدرة لديه مثلما وصفته عدداً من المواقع الأجنبية أبرزها مجلة "بيبول" التي نشرت تقريراً مطولاً مرفقاً بصورة من تلك العطلة الذى قضاها برفقة صديقته الإيطالية كاميلا مورون.
ليوناردو ظهر خلال الصور أثناء لعبه على أحد شواطىء مدينة كاليفورنيا الكرة الطائرة مع صديقته وعدداً من أصدقاءهم مثلما وصف التقرير الذى ذكر أن ليوناردو يمتلك موهبة خاصة فى تلك اللعبة مثلما ظهر على مدار اليوم مع محبوبته التي تصغره بأكثر من 20 عام.
ليوناردو وصديقته
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