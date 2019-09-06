شكرا لقرائتكم خبر عن محمد إمام فى أحد أندية 6 أكتوبر مع "لص بغداد" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يصور النجم محمد إمام مشاهده فى فيلمه الجديد "لص بغداد"، اليوم الخميس فى أحد أندية مدينة 6 أكتوبر، وتجمع المشاهد بينه وبين الفنان فتحى عبد الوهاب والفنانة ياسمين رئيس وآخرين من الفنانين المشاركين، ويستمر التصوير فى نفس الديكور لمدة يوم واحد وينتقل إمام لديكور آخر لاستكمال تصوير المشاهد الخارجية.

ويجسد محمد إمام شخصية تدعى "يوسف الراوى"، وهو رجل يبحث عن كنز مفقود فى مغامرة كوميدية، كما يتضمن الفيلم مشاهد أكشن عنيفة وخطرة، وأزاح إمام الستار عن اللوك الجديد الذى سيظهر من خلاله فى أحداث الفيلم.

يذكر أن الفنان محمد إمام قدم مسلسل "هوجان" فى شهر رمضان الماضى، وحقق نجاحاً جماهيرياً كبيراً وقت عرضه، وشارك فى بطولته رياض الخولى، كريم محمود عبد العزيز، أوس أوس، صلاح عبد الله، عايدة رياض، وعدد آخر من النجوم، تأليف محمد صلاح العزب وإخراج شيرين عادل، وإنتاج سينرجى.