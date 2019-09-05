كشف النقاب عن تمثال شمعي للراحلة سرديفي في «مدام توسو» بسنغافورة

رنا صلاح الدين - بوليوود - فتحي خلاف

شوهدت الممثلة جانفي كابور وهي في طريقها إلى سنغافورة لكشف النقاب عن تمثال والدتها الفنانة سرديفي Sridevi من الشمع في متحف مدام توسو يوم الاربعاء. وقد رصدها المصورون في المطار صباح يوم الثلاثاء 3 سبتمبر.

شوهدت جانفي في قميص وبنطلون رمادي عادي وهي تشق طريقها داخل مطار مومباي، وكانت تبتسم للكاميرات وشوهدت مساعدتها وهو يحمل حقيبة صغيرة من القماش الخشن.

شارك منتج الأفلام وزوج الايقونة الراحلة بوني كابور Boney Kapoor الخبر في حسابه على موقعىالغريدات العملاق Twitter إلى جانب مقطع فيديو أظهر لمحات أثناء مراحل تكوين وصنع تمثال الشمع.

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وعلق “تعيش سريديفي إلى الأبد ليس فقط في قلوبنا ولكن في قلوب الملايين من معجبيها، في انتظار بفارغ الصبر لمشاهدة كشف النقاب عن تمثالها في مدام توسو ، سنغافورة في 4 سبتمبر ، 2019”.

جاء قرار المتحف العالمي الشهير، بإضافة التمثال الشمعي سرديفي تقديراً للممثلة الراحلة في ذكرى ميلادها الـ 56 يوم 13 أغسطس. توفيت سريديفي في 24 فبراير في دبي ، حيث ذهبت لحضور حفل زفاف عائلي.

وُلدت شري أوما يانجر أيابان في عام 1963 ، وكانت معروفة بأدوارها الشهيرة في الأفلام الهندية مثل “تشاندني” و “لامهي” و “سيد الهند” و “شالباز” و “ناجينا” و “سادما” و “إنجليش فينجليش”. الى جانب الكثير، كما مُنحت الممثلة جائزة بادما شري لأدائها الرائع في الأفلام، وكان فيلمها الأخير “أمي” قد حصل أيضًا على جائزة أفضل ممثلة وطنية بعد وفاتها.