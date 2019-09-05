مصر ترشح "ورد مسموم" للمنافسة بالأوسكار

رشَّحت مصر، الخميس، فيلم "ورد مسموم" للمخرج أحمد فوزي صالح للمنافسة على جائزة أوسكار أفضل فيلم أجنبي هذا العام.

الفيلم بطولة ميريهان مجدي وإبراهيم النجاري ومحمود حميدة، وهو مأخوذ عن رواية "ورود سامة لصقر" للمؤلف أحمد زغلول الشيطي.

وتدور أحداث الفيلم داخل منطقة المدابغ في القاهرة، حيث تعيش عاملة النظافة تحية وشقيقها صقر وأمهما.

ترتبط تحية بعلاقة وثيقة مع شقيقها الذي تهتم بكل شؤونه وتفاصيل حياته، وعندما يقرر الشقيق الخروج من الحي الفقير والهجرة بشكل غير شرعي، بحثاً عن حياة أفضل تبذل تحية كل ما بوسعها لمنعه حتى يبقى بجوارها.

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وسبق للفيلم أن عرض بالعديد من المهرجانات العربية والأجنبية وفاز ببعض الجوائز منها جائزة أفضل فيلم عربي في مهرجان القاهرة السينمائي الدولي في دورته الـ40.

وذكرت نقابة المهن السينمائية في مصر أنَّ لجنة مشكلة من نقاد وصحفيين ومخرجين اجتمعت، الخميس، وأجرت تصويتاً على عدد من الأفلام المرشحة لتمثيل مصر في الأوسكار.

وأضافت أن "ورد مسموم" حاز على أكبر عدد من أصوات الحاضرين.

ويحق لكل دولة في العالم ترشيح أحد أفلامها للمنافسة على جائزة أوسكار أفضل فيلم أجنبي، لتعلن بعد ذلك أكاديمية فنون وعلوم السينما في الولايات المتحدة الأفلام المقبولة ضمن قائمة أولية في ديسمبر/كانون الأول ثم إعلان قائمة مختصرة في يناير/كانون الثاني.

ويقام حفل إعلان وتوزيع الدورة الـ92 لجوائز الأوسكار في 9 فبراير/شباط 2020 في هوليوود.