أبرز 8 أفلام هذا الخريف.. عودة "فروزن" والشريرة "ماليفيسنت"

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - مع انتهاء فصل الصيف، يقترب الموسم السينمائي لعام 2019 من نهايته، ولكن ذلك لا يعني خلو دور العرض السينمائية من الأفلام الجيدة، إذ تدخر شركات الإنتاج السنيمائي بعضا من أفضل أعمالها لإصدارها آخر العام بالتزامن مع انطلاق محافل الجوائز السينمائية مثل الأوسكار وجولدن جلوب.

تشهد الفترة المقبلة صدور مجموعة متنوعة من الأفلام الأجنبية، تناسب مختلف الفئات العمرية والاهتمامات، من أفلام الأنيميشن المناسبة لجميع أفراد العائلة مثل Frozen، حتى أفلام الرعب المشوقة مثل It: Chapter Two "الشيء 2".

1- It: Chapter Two "الشيء: الجزء الثاني":



تقديم جزء ثانٍ من فيلم الرعب الناجح "إت" ليس بالحدث المفاجئ، خصوصاً مع النجاح الكبير للجزء الأول، وتحوله إلى أنجح فيلم رعب في تاريخ هوليوود.

يصدر الفيلم 6 سبتمبر/أيلول، وهو من بطولة جيسيكا شاستاين، جيمس مكفوي، وبيل هادر، ويتناول قصة 7 أطفال يعودون إلى بلدتهم الأم لاستكمال مهمة قتل المهرج الشرير بيني وايز بعد 27 عامًا على أول مواجهة مع القاتل.

2- Downton Abbey "داونتن آبي"



عشاق المسلسل الإنجليزي "داونتن آبي" على موعد مع فيلم مقتبس عن أحداثه يحمل العنوان نفسه، ويطرح في دور العرض 20 سبتمبر/أيلول المقبل.

يتناول الفيلم قصة عائلة كراولي التي عاشت خلال القرن الـ20 بقصصهم الغريبة والمثيرة للدهشة.

3- Joker "جوكر"



رغم كثرة الأفلام التي تناولت شخصية "جوكر" في السينما الأجنبية، فإن هوليوود لا تكف عن إنتاج المزيد، هذه المرة تقدم شركة دي سي للإنتاج السينمائي فيلما جديدا من بطولة خواكين فينيكس، يطرح 4 أكتوبر/تشرين الأول، ويتناول قصة تحول جوكر إلى قاتل فوضوي وعدو شرس لباتمان.

قدم الشخصية كل من هيث ليدجر وجاك نيكلسون وأبدعا في أدائهما، إلا أن نسخة جاريد ليتو من الجوكر لم تكن بالتوفيق نفسه، وحدها الأيام ترينا كيف سيبلي خواكين فينيكس.

4- Maleficent: Mistress of Evil "ماليفيسنت: سيدة الشر"



أثبت نجاح الجزء الأول من سلسلة "ماليفيسنت" أن ديزني بحاجة إلى تقديم أفلام أكثر عن شخصياتها الشريرة، والتوقف عن تحويل أفلامها الكارتونية إلى نسخ حية، لأنها لا تحقق نجاح النسخ الأصلية نفسه.

الفيلم من بطولة ميشيل فايفر، أنجلينا جولي، وإيل فانينج، ويتناول العلاقة المعقدة بين أورورا وماليفيسنت.

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5- The Irishman "الأيرلندي"



فيلم درامي من النوع الثقيل، للمخرج مارتن سكورسيزي، والممثل الأمريكي روبرت دي نيرو، إل باتشينو، وجو بيشي.

يطرح الفيلم في دور العرض أول نوفمبر، ثم تبثه شبكة نتفليكس المنتجة في 27 نوفمبر/تشرين الثاني ضمن عروضها، ويتناول الفيلم قصة القاتل المأجور فرانك شيران "روبرت دي نيرو"، وعلاقته بأفراد عصابته.

6- Charlie's Angels "تشارلز أنجلز"



تعود ملائكة تشارلز إلى السينما 15 نوفمبر/تشرين الثاني، مواصلات حربهن ضد الجريمة برعاية تشارلي الجندي المجهول.

الفيلم مقتبس من سلسلة أفلام "ملائكة تشارلي" الشهيرة، والتي شاركت في بطولتها كاميرون دياز، لوسي لو، ودرو باريمور، هذه المرة تقوم نجمات جدد ببطولة السلسلة وهن: كريستين ستيوارت، ناعومي سكوت، وإيلا بالينسكا.

7- Frozen II "فروزن 2"



حانت اللحظة التي ينتظرها كل الأطفال، إذ تطرح ديزني الجزء الثاني من فيلم الأنيميشن الناجح "فروزن" 22 نوفمبر/تشرين الثاني.

يتناول الفيلم قصة الشقيقتين إلسا وآني ومغامراتهما في مملكة الثلج لاكتشاف ماضيهما.

8- A Beautiful Day in the Neighborhood "يوم جميل في الجوار"



يعود الممثل المخضرم توم هانكس إلى دور العرض بفيلم سيرة ذاتية مأخوذ عن قصة حقيقية لفريد روجرز وعلاقة الصداقة التي جمعته بتوم جونود.

يصدر الفيلم في دور العرض 22 نوفمبر/تشرين الثاني.

