أيمن زيدان: "غيوم داكنة" يروي مصائر أشخاص أدمت الحرب قلوبهم

انتهى النجم السوري أيمن زيدان من تصوير فيلمه الجديد "غيوم داكنة"، الذي يعد ثاني تجاربه كمخرج، بعد فيلم "أمينة"، الذي عُرض العام الماضي، وشارك في العديد من المهرجانات وحصل على عدد من الجوائز.



وقال زيدان لـ"العين الإخبارية" إن فيلم "غيوم داكنة" من إنتاج المؤسسة العامة للسينما في سوريا، ويشارك في بطولته وائل رمضان، رامز عطا الله، لينا حوارنه، حازم زيدان، لمى بدور، نور علي، محمد زرزور ومحمد حداقي، إلى جانب ضيوف الفيلم: جود سعيد، علاء قاسم ومازن عباس، والسيناريو كتبته بالاشتراك مع ياسمين أبوفخر.





وتدور الأحداث حول رجل أصيب بمرض ميؤوس من شفائه، فقرر العودة إلى مدينته التي هدمتها الحرب ليعيش بها ما تبقى من حياته بعد 20 عاماً من الغربة، فهو عائد ليموت في المكان الذي وُلد فيه، وخلال الفترة القصيرة التي عاشها كان شاهداً على كل الظلال الموجعة التي ألقتها الحرب على الناس والمدينة.

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وأضاف زيدان أنَّ الفيلم يدور حول مصائر أشخاص أدمت الحرب قلوبهم، ويتناول قصص مواطنين أثقلت أرواحهم غيوم الحرب الداكنة، وقد صورنا أحداث العمل في منطقة الزارة بريف حمص.





بدأ أيمن زيدان العمل في السينما عام 1982، بعد تخرجه في المعهد العالي للفنون المسرحية، إذ أدى بطولة فيلم "أحلام المدينة" للمخرج محمد ملص، ومن أبرز أفلامه "الشمس في يوم غائم"، "الرسالة الأخيرة"، "الترحال"، "مطر أيلول"، "الأب"، "درب السما".

وكان أحدث أفلامه "مسافرو الحرب" للمخرج جود سعيد عرض العام الماضي، وشارك في العديد من المهرجانات وحصل على 4 جوائز في مهرجان قرطاج.



