بالفيديو| ماذا لو تناول مروان حامد "حباية الفيل الأزرق"؟

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منى الموجي:

استضافت المذيعة إنجي علي، في حلقة جديدة من برنامجها "أسرار النجوم" المخرج مروان حامد، ليتحدث عن أخر أعماله السينمائية "الفيل الأزرق 2".

وردًا على سؤال ما هو العصر الذي يتمنى أن يذهب إليه إذا تناول "حباية الفيل الأزرق"، قال: "أتمنى أروح عصر مش مُكتشف، واللي نعرفه عنه قليل جدًا، وهو كل ما له علاقة بالحضارة الفرعونية المليئة بالسحر والعلم والمعلومات والدراما وكل حاجة، احنا مكتشفنهاش لسه ومُقلين جدًا في الأعمال اللي بتتناول الفترة دي، وفي الحواديت اللي بتتحكي عنها، مع اننا نمتلك حاجة محدش يمتلكها، كنز كبير".

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وأشار إلى أن المعابد والأماكن التي تصلح لتصوير أعمال تدور أحداثها في العصر الفرعوني موجودة، متابعًا "كل حاجة موجودة محتاجين نشتغل بخيال اكتر ونرجع للمرحلة دي".

وأضاف أن من أكثر الشخصيات التي تستهويه شخصية رمسيس الثاني، ويريد أن يقابله ليعرف منه كيف بنى امبراطوريته العظيمة، وكذلك يتمنى مقابلة اخناتون "من الشخصيات اللي أحب أعرفها اكتر وأعمل عنها موضوع".

جدير بالذكر أن مروان حامد يُعرض له حاليًا في "السينمات" الجزء الثاني من فيلم "الفيل الأزرق" بطولة الفنان كريم عبدالعزيز، الفنانة هند صبري، الفنانة نيللي كريم، تأليف أحمد مراد.