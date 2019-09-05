خاص | بعد تمثيله لمصر في الأوسكار.. مخرج "ورد مسموم": "شرف كبير"

محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة - الخليج 365:

قال المخرج أحمد فوزي صالح، مخرج فيلم "ورد مسموم" بعد ترشيح الفيلم لتمثيل مصر في جائزة أفضل فيلم أجنبي في منافسة الأوسكار، أنه يهتم بما يقدمه مشيرًا إلى أنه لم يتابع الترشيحات لأنه كان خارج مصر وقال: "إحنا بتوع ربنا، واللي معاه ربنا مبيغلبش".

وأضاف المخرج أحمد فوزي صالح في تصريحات خاصة بموقع "الخليج 365" أن تمثيل مصر في الأوسكار أمر عظيم وشرف كبير له، مشيرًا إلى أنه يحترم كل أصحاب الأعمال التي نافست معه على نيل شرف تمثيل مصر.

وتابع "فوزي": "لو كان لي حرية الاختيار، لرشحت فيلم "الحلم البعيد" من إخراج للمخرج مروان عمارة، وهو فيلم وثائقي والاختيار جاء لانحيازاتي الجمالية والفنية، وهذا لا يعني التقليل ببقية الأفلام"، مشيرًا إلى أن كل فيلم يصلح لتمثيل مصر في الأوسكار.

واستقرت اللجنة المشكلة لاختيار الفيلم الممثل لمصر في الأوسكار على اختيار فيلم "ورد مسموم" للترشح لجائزة "أفضل فيلم أجنبي، بعد التفوق على فيلم "ليل خارجي" في التصويت النهائي للجنة بفارق 11 صوتاً، وكان الفيلمين وصلا للتصفية النهائية من بين 7 أفلام وصلت للتصفية قبل النهائية.