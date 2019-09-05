"Saturday Fiction".. فيلم صيني بالأبيض والأسود يجسد معاناة مخرجه

محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة - الخليج 365:

تجسد الممثلة الصينية جونج لي دور نجمة سينمائية ومسرحية تعمل وفق أجندة خفية في (Saturday Fiction) وهو فيلم جاسوسية تاريخي بالأبيض والأسود تدور أحداثه في الفترة السابقة للهجوم على ميناء بيرل هاربر في جنوب جزيرة أواهو.

وتؤدي جونج دور ممثلة تدعى جين يو، تعود في الأسبوع الأول من ديسمبر 1941 إلى شنغهاي المنشغلة بالحرب تحت ستار المشاركة في مسرحية حبيبها السابق "Saturday Fiction" على مسرح لياسيوم، ومن حولها يدور صراع مخابراتي بين الحلفاء ودول المحور أثناء الحرب العالمية الثانية ويبدأ كثيرون في الاشتباه بدوافع الممثلة خاصة مع وقوع زوجها السابق في قبضة القوات اليابانية بالمدينة.

الفيلم الذي عرض لأول مرة بمهرجان البندقية السينمائي يُظهر صلات "يو" بقوات الحلفاء التي تتكشف في الفترة السابقة للهجوم على القاعدة البحرية الأمريكية في هاواي وسريعًا ما تجد الممثلة نفسها وسط شبكة من عدم الثقة.

وقالت جونج في مؤتمر صحفي: "لم يكن صنع هذا الفيلم سهلاً على الإطلاق، أعتقد أن هذا الفيلم شخصي للغاية بالنسبة لمخرجنا ويحمل الكثير من سماته لكنه كان يسمح لنا، نحن الممثلون، بحرية كبيرة، المخرج أعطانا مساحة حرية كبيرة للتعبير عن أنفسنا".

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وفي تصريحات عن عملية الإنتاج يصف المخرج "لو يي" كيف كان يزور والديه في المسرح في شنغهاي حيث كانا يعملان في الكواليس ويشاهد الممثلين على خشبة المسرح.

وقال للصحفيين: "تدور أحداث هذه القصة في وقت كان مليئاً بالفوضى ومحفوفاً بالمخاطر، هناك خلفية كبيرة وتوقيت مهم، أسبوع واحد قبل حدث جلل لكن ما اهتممت به أكثر في هذا السياق هو كل فرد على حدة، أردت التركيز على مشكلاتهم في مواجهة مثل هذه الخلفية المثيرة للقلق".

ويتنافس "Saturday Fiction" ضمن 21 فيلما للفوز بجائزة الأسد الذهبي التي ستعلن يوم السبت.