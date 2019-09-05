"ورد مسموم" يمثل مصر في الـ"أوسكار"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منى الموجي:

أعلنت لجنة اختيار الفيلم المصري المُرشح للمنافسة على جائزة أوسكار أحسن فيلم أجنبي، المُشكلة من قِبل نقابة المهن السينمائية عن اختيار "ورد مسموم" للمخرج أحمد فوزي صالح ليمثل مصر في النسخة الـ92 من حفل توزيع جوائز أوسكار.

وجاء في بيان نقابة السينمائيين "عقب اكتمال النصاب القانوني جرت عملية الفرز التي تمت بشكل سري وشهدت حضور 22 عضوًا من أعضاء اللجنة، عن حصول فيلم (ورد مسموم) على أعلى الأصوات، وبناءً عليه يمثل فيلم المخرج أحمد فوزي صالح السينما المصرية في مسابقة أوسكار أفضل فيلم ناطق بلغة أجنبية".

"ورد مسموم" مأخوذ عن رواية أحمد زغلول الشيطي "ورود سامة لصقر"، بطولة محمود حميدة وصفاء الطوخي وكوكي وإبراهيم النجاري، إخراج أحمد فوزي صالح، ويهتم بالحياة اليومية للمرأة العاملة في القاهرة، دون الحديث عن المعتاد والشائع من تحرش أو فقر وظروف اجتماعية.

جدير بالذكر أن "ورد مسموم" شارك في عدة مهرجانات بمختلف أنحاء العالم، منها "روتردام"، "المهرجان الدولي للسينما بمراكش"، "القاهرة السينمائي" وحصل من الأخير على 3 جوائز: جائزة صندوق الأمم المتحدة للشباب، وفي مسابقة آفاق السينما العربية حصد جائزتين: جائزة صلاح أبو سيف (جائزة لجنة التحكيم الخاصة)، وجائزة أحسن فيلم عربي، مقدمة من تيك توك بقيمة 15 ألف دولار.