نبيلة عبيد لـ"الخليج 365": سعيدة بإطلاق اسمي على "الإسكندرية السينمائي".. وأقرأ عملين

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منى الموجي:

أعربت الفنانة نبيلة عبيد عن سعادتها بإطلاق اسمها على الدورة الخامسة والثلاثين من مهرجان الإسكندرية السينمائي لدول البحر الأبيض المتوسط، والتي من المقرر إقامتها في الفترة من 8 إلى 13 أكتوبر.

وقالت نبيلة في تصريحات خاصة لـ"الخليج 365": "كنت حاسة بالفرحة في نبرة صوت رئيس المهرجان الأمير أباظة، وهو بيبلغني إني أنا معاهم في الدورة الجديدة، وكنت سعيدة جدًا جدًا، ولقتني بقول (الله الله مبسوطة وسعيدة جدًا)"، لافتة إلى أنها تعيش سعادة كبيرة منذ لحظة الإعلان بسبب المكالمات التي جاءتها لتهنئتها، والتي تنقل حب الناس لها.

وعن الفيلم الذي سيتم عرضه ضمن برنامج الاحتفاء بها، أوضحت "لسه في مرحلة اختيار الفيلم اللي هيتم عرضه ضمن برنامج المهرجان، وهيتم الإعلان عنه في المؤتمر الصحفي الخاص بالكشف عن تفاصيل الدورة الجديدة".

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نبيلة أكدت أن الاحتفاء باسمها هذه المرة له طعم مختلف، خاصة وأنها حصلت من المهرجان قبل سنوات عن أول جائزة كأفضل ممثلة عن دورها في فيلم "ولا يزال التحقيق مستمرًا" إخراج أشرف فهمي وشارك في بطولته محمود ياسين.

وأشارت أنها من عشاق مدينة الإسكندرية "عروس البحر الأبيض المتوسط"، مضيفة "عملت فيها واحد من أهم أفلامي، وهو (المرأة والساطور) إخراج سعيد مرزوق، وبطولة أبو بكر عزت، وقعدت فيها فترة طويلة أثناء التصوير".

من ناحية أخرى، أكدت نبيلة أنها اشتاقت للعودة لجمهورها، وتقرأ حاليًا عملين بين سينما وتليفزيون، متمنية أن توفق في اختيار المناسب والذي تحافظ من خلاله على المستوى الذي اعتاد عليه الجمهور في أعمالها، "أريد أن أحافظ على المستوي اللي كنت بقدمه ومعملش حاجة أي كلام".

نبيلة عبيد واحدة من أشهر نجمات السينما في مصر والعالم العربي، قدمت عددًا كبيرًا من الأعمال المهمة، منها: "وسقطت في بحر العسل"، "الشيطان يعظ"، "الراقصة والطبال"، "التخشيبة"، "الراقصة والسياسي"، "قضية سميحة بدران"، "كشف المستور" و"الآخر".