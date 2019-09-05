سوشميتا سين تتعلم الغوص في سن الـ 43

كتبت: ياسمين عمرو في الخميس 5 سبتمبر 2019 10:41 مساءً - صرحت نجمة بوليوود سوشميتا سين Sushmita Sen ، بأنها تتعلم كيفية الغوص في سن الـ43، مشيرة في الوقت ذاته إلى أنه لم يفت الأوان بعد لتعلم شيء ما.



سوشميتا التي تتواجد في جزر المالديف في الوقت الحالي شاركت محبيها مقطع فيديو، وعلقت عليه بالقول: "تعلم الغطس في سن الـ43! لم يفت الأوان بعد على أي شيء أو لأي شخص، خطوة واحدة، قفزة الإيمان، هي كل ما يلزم للبدء، والباقي يتبع بشكل طبيعي.





وأضافت سين: "استمررت بالغطس في المحيط حتى تعلمت أن أرقص في طريقي، شكرًا لك حسين حسن لتدريسي ذلك".

سوشميتا سين

كما شاركت أيضاً سين التي فازت بلقب ملكة جمال في السابق، شاركت سلسلة من الصور ومقاطع الفيديو مع حبيبها رومان شال وابنتيها من جزر المالديف.



وقالت سوشميتا إن ابنتها الكبيرة البالغة من العمر 16 عامًا قامت أيضًا بأول غوص لها مع شقيقتها إليسا، وهي تفخر بهما.



كما كشفت سوشميتا عن حبها لابنتها الصغرى إليسا في عيد ميلادها العاشر، وشاركت مقاطع فيديو لها، وهي تتدرب على لغة الإشارة تحت الماء في جزر المالديف.

نجمة بوليوود سوشميتا سين

وفي رسالتها، كتبت سوشميتا سين أن إليسا انتظرت لمدة 5 سنوات لتصبح غواصة مثل أمها وشقيقتها الكبرى ريني، بعد رفضها القيام بالغوص عندما كانت في الخامسة من عمرها.



يشار إلى أن النجمة سوشميتا سين هي ممثلة وعارضة أزياء هندية، توجت ملكة جمال الكون 1994 لتخلف حاملة اللقب السابقة دايانارا توريس من بورتوريكو في الدورة 43 من مسابقة ملكة جمال الكون التي عقدت في مانيلا، الفلبين يوم 20 مايو 1994.