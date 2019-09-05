غدًا.. مدحت صالح يحيي حفل ختام مهرجان الأوبرا الصيفي بالإسكندرية

يختتم النجم الكبير مدحت صالح حفل الاختاملمهرجان دار الأوبرا الصيفي وذلك غدا مساء الجمعة على المسرح سيد دوريش بأوبرا بالإسكندرية. من المقرر أن يشهد الحفل عدد كبير من نخبة نجوم الفن والإعلام إضافة للجمهور. الفن والإعلام إضافة للجمهور. Advertisements من ناحية أخرى يستعد النجم مدحت صالح من طرح أغنية جديدة بعنوان "حد غيري"، من المقرر طرحها خلال الأيام المقبلة. الأيام المقبلة. الأغنية، من كلمات معتز الإمام وألحان محمود أنور وتوزيع موسيقي محمد شفيق ومكساج وماستر محمد عدس. يذكر أن آخر أعمال مدحت صالح فيديو كليب بعنوان "حبك حياة" بمناسبة عيد الأم، من كلمات بريء وألحان محمد الصاوي وتوزيع يحيى يوسف.

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