كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر إدوارد لـ محمد صبحي: "مثل أعلى ليا ولكل فنان" والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

نشر الفنان إدوارد صورة جديدة له من خلال حسابه الرسمى على "إنستجرام" ظهر فيها وهو برفقة الفنان القدير محمد صبحي، وقد أكد إدوارد عن حبه الشديد له.

إدوارد عن محمد صبحي: أنا بحب الراجل ده أوي

وقام بالتعليق على الصورة قائلاً: "أنا بحب الراجل ده أوي تاريخ من الفن والثقافة والاحترام، مثل أعلى ليا ولكل فنان، بحب فنه تحيه وتقدير للفنان الكبير".

ويذكر أنه قد تم تكريم إدوارد أمس من مهرجان همسة الدولي للآداب والفنون فى دورته السابعه كأفضل ممثل دور ثاني عن دوره بــ مسلسل "ولد الغلابة ".

مهرجان همسة يشهد تكريم محمود ياسين

كما حمل المهرجان في دورته الحالية اسم الفنان القدير "محمود ياسين"،وشهد الحفل تكريم عددا كبيرا من النجوم، ومن ضمن المكرمين: هاني سلامة ومحمد صبحي وهبة مجدي وإدوارد وحسام داغر ومحسن محيي الدين وأحمد صيام وأحمد نبيل وهنادي مهنى وأحمد زاهر ويوسف شعبان ومحمود البزاوي ومحمد الغيطي ومجموعة كبيرة من النجوم الشباب. إدوارد يشارك في "ولد الغلابة"

وشارك إدوارد في مسلسل" ولدالغلابة" تأليف أيمن سلامة، إخراج محمد سامى، إنتاج صادق الصباح، بطولة أحمد السقا، مى عمر، هادى الجيار ، سلوى عثمان، هبة مجدى، انجى المقدم. Advertisements



ويذكر أن إدوارد يستعد حاليا لمسلسل" حواديت الشانزلزية" ، المسلسل بطولة إياد نصار، داليا مصطفى، أمانى كمال،هاجر الشرنوبي، مى سليم، فريدة سيف النصر، تأيف أيمن سليم، نهى سعيد، إخراج مرقس عادل،إنتاج تامر مرسى، والمسلسل تدور أحداثه فى 45 حلقة، خلال فترة الخمسينات لإبراز جمال مصر فى هذه الحقبة الزمنية، و يرصد الحياة الاجتماعية من خلال العديد من الحواديت المتشابكة والمتداخلة مع بعضها ويتم عرضها بشكل شيق، ومن المقرر عرضه فى أكتوبر المقبل.

تفاصيل شخصيته في مسلسل "حواديت الشانزليزيه"

ويجسد إدوارد فيه شخصية محقق في زمن الخمسينيات، ويظهر إدوارد في مسلسل حواديت الشانزلزية بلوك جديد عليه، لكي يتلائم مع الشخصية التي يجسدها في العمل، ويأتي هذا التغيير استمرارًا للنجاحات العديدة التي حققها إدوارد في موسم رمضان الماضي.



كما يقدم إدوارد حاليا برنامج القاهرة اليوم، الذى يتناول قضايا المجتمع.



الجدير بالذكر أن إدوارد قد شارك في موسم رمضان الماضي بثلاث مسلسلات وهما مسلسل "حكايتي" مع ياسمين صبري، و"ولد الغلابة" مع أحمد السقا، و"علامة استفهام" مع محمد رجب، وقد حقق من خلالهما نجاحا كبيرا.