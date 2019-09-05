تكريم نجوم الفن في مهرجان همسه للفنون.. صور

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رنا صلاح الدين - القاهرة - دعاء العربي
أقيم مهرجان “همسة” الفني لتكريم نجوم الدراما، مساء الأربعاء 4 سبتمبر، على المسرح الكبير بدار الأوبرا المصرية.
وخلال الحفل تم تكريم عدد من الفنانين الذين شاركوا في دراما رمضان الماضي، إلى جانب بعض رموز الفن المصري الذين أثروا الحياة الفنية بالعديد من الأعمال المهمة.
وكان من بين المكرمين محمد صبحي، وهاني سلامة، وهبة مجدي، وإدوارد، وحسام داغر، ومحسن محيي الدين، وأحمد صيام، وأحمد نبيل، وهنادي مهنى، وأحمد زاهر، ويوسف شعبان، ومحمود البزاوي، ومحمد الغيطي، وغيرهم.
الفنانة مادلين طبر، رئيس شرف المهرجان، سلمت دروع التكريم للنجوم المكرمين، وقدم الحفل الفنان عمر خورشيد، نجل الفنانة علا رامي، كما تم تكريم اسم عمه الراحل الفنان عمر خورشيد الذي لقب بملك الجيتار.
يُذكر أن الدورة السابعة من مهرجان “همسة” تحمل اسم الفنان الكبير محمود ياسين، وحملت الدورة الماضية اسم الفنان الراحل فريد شوقي، وتم خلالها تكريم عدد كبير من النجوم في مصر والوطن العربي.
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