محمد صلاح برفقة زوجة أبيدال في دبي.. صور

رنا صلاح الدين - القاهرة - متابعات الخليج 365

سافر النجم المصري محمد صلاح، لاعب وسط مهاجم فريق ليفربول الإنجليزي، إلى مدينة دبي في الإمارات العربية المتحدة لقضاء عطلة قصيرة.

محمد صلاح خلال تواجده في دبي، التقى نجم برشلونة السابق إيريك أبيدال، المدير الحالي لنادي برشلونة الإسباني، وذلك خلال تواجده في الأغمارات برفقة أسرته.

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حياة أبيدال، زوجة مسئول نادي برشلونة نشرت عبر حسابها الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي “إنستجرام”، صورة لها مع محمد صلاح في دبي، وذلك خلال الإجازة التي حصل عليها لاعب برشلونة السابق بعد ختام موسم الانتقالات الصيفية.. ولم يظهر أبيدال في الصورة، غير أن زوجته قامت بالإشارة إليه.

محمد صلاح، استغل إلغاء معسكر منتخب مصر، وسافر لقضاء إجازة قصيرة، في مدينة دبي الإماراتية.. حيث جاء إلغاء معسكر منتخب مصر الأول واستبداله بمباراة للمنتخب الأولمبي والمنتخب السعودي؛ لعدم الاستقرار حتى الآن على مدير فني لمنتخب “الفراعنة”.

يشار إلى أنه خلال الأيام القليلة الماضية، كانت قد نشبت أزمة بين محمد صلاح وساديو ماني خلال مباراة ليفربول الأخيرة امام بيرنلي والتي انتهت بفوز الأول بثلاثة أهداف دون رد، وشهدت عدم تمرير محمد صلاح الكرة إلى السنغالي وهو ما أغضب الأخير بشدة.