صورة تثير التساؤلات حول علاقة علياء بهات ورانبير كابور

رنا صلاح الدين - بوليوود - فتحي خلاف

صورة متداولة للنجمين رانبير كابور وعلياء بهات على وسائل التواصل الاجتماعي، تزيد التكهنات حول زواجهما سرًا.

أحد محبي رانبير وعلياء شارك صورة لهما على وسائل التواصل الاجتماعي، وشوهد كلاهما معا في أثناء الأحتفال بمناسبة مهرجان جانيش تشاتورثي وهو مهرجان هندوسي يقام تكريمًا للمعبود الهندوسي.

ارتدت علياء ثوب الزفاف الهندي التقليدي، وظهر رانبير كابور في الكورتا الهندية التقليدية أيضا، أي ظهر الثنائي كعروس وعريس، حيث ينتظر المعجبون الكشف عن حقيقة صور زفاف كل منهما في أقرب وقت ممكن.

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لكن وفقا لبعض الأخبار المتداولة في مواقع وصحف هندية عديدة، هذه الصور مفبركة تماما، ولكن علياء حقيقية في هذه الصور، على الرغم من أن ظهور رانبير في الصورة جا بعد استخدام الفوتوشوب، وهذه الصور مأخوذة من الإعلان الأخير للملابس التي قدمته علياء.

ظهرت علياء على أنها عروس في هذا الإعلان والعريس لم يكن رانبير بل موديل آخر. وفي الوقت نفسه، قام البعض على شبكة الإنترنت بفبركة الصورة وجعلوها صورة لزفاف رانبير وعلياء.

يمكننا أن نقول أنه بعد إطلاق فيلم براهماسترا، ظهرت أنباء عن علاقة غرامية بين عليا بهات ورانبير كابور، وكلاهما ظهر في عدة مناسبات، بالإضافة إلى التقارير المتواترة عن قرب عقد قرانهما.