أكشاي كومار يستعد للاحتفال بعيد ميلاده الـ52 في لندن

رنا صلاح الدين - بوليوود - فتحي خلاف

من المتوقع أن يحتفل النجم الهندي الكبير أكشاي كومار، هذا العام بعيده ميلاده الـ 52 في لندن مع عائلته.

بعد تصوير جزء كبير من فيلمه القادم، كوميديا ​​الرعب Laxmmi Bomb، سوف يطير مع زوجته توينكل خانا Twinkle والأولاد ارار Aarar ونيتارا Nitara.

احتفل أكشاي العام الماضي بعيد ميلاده الحادي والخمسين بعشاء عائلي في مومباي، وكان من بين الضيوف صديقه ونجم فيلم Housefull 4 بوبي ديول، وفي عام 2017، أمضى الممثل عطلة الميلاد في الجبال المغطاة بالثلوج في سويسرا.

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هذا العام أيضًا، ستستمر العطلة العائلية لمدة تقل عن أسبوع حيث يتعين على الممثل العودة إلى مومباي لبدء الترويج لفيلم المنتج ساجد ناديوالا Housefull 4، الذي سيطلق بدور السينما في احتفالات ديوالي.

وكان الممثل في لندن مؤخرا مع والدته أرونا بهاتيا، وقد نشر صورة معًا في جولة حول المدينة، وعلق: “بغض النظر عن مدى انشغالك بالحياة، لا تنسَ أنها تكبر أيضًا في السن. لذلك أمضِ وقتًا معهم في حين أنك لا تستطيع ذلك”.